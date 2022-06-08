Янголи і сердечка: у Борщеві освятили обереги для захисників. ФОТО

У Борщеві на Тернопільщині освятили обереги для українських захисників. Згодом їх відправили бійцям на передову.

Про це пише “Файне місто” з посиланням на Борщівську міську раду.

Обереги у вигляді янголів і сердець з голубами виготовили діти власноруч під час відзначення Дня захисту дітей. Малеча також написала на кожному з них побажання українським захисникам.

Чин освячення відбувся у церкві Успіння Пресвятої Богородиці. Його здійснив отець Михайло Манькут.

Як зазначили у мерії, обереги вже сьогодні передадуть волонтерам, які відвезуть талісмани в райони бойових дій.

Нагадаємо, у Тернополі школярі разом з батьками та вчителями виготовили обереги для українських захисників. Крім вишивки, робили також обереги – образ Матері Божої і вервиці на руку, яку плели вчителі.