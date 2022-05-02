Більше сотні «Ангелів Перемоги» для українських воїнів виготовили діти і дорослі під час майстер-класу у Тернопільському обласному художньому музеї.

Майстер-клас із виготовлення оберегів для захисників України провели викладачі кафедри образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх навчання ТНПУ імені Володимира Гнатюка. До створення оберегів долучилися студенти кафедри, працівники музею, а також діти і дорослі, які прийшли на цей майстер-клас. Усі створені вироби передадуть нашим воїнам. Учасники заходу відзначили, що кожен Ангелик створений з великою любов’ю і вдячністю до військових, які боронять Україну і висловили сподівання, що обереги допоможуть їм усім повернутися живими з Перемогою.

Перед майстер-класом у виставковому залі художнього музею відкрили виставку дипломних робіт студентів педагогічного університету «Молодіжний вернісаж». Її відкриття було заплановане на 24 лютого та з відомих причин відкриття відтермінували. Тепер, коли музей відновив свою роботу, усі бажаючі можуть завітати до закладу та оглянути експозицію.

– На виставці представлено 95 творів, – розповіла Оксана Мацьків, провідна наукова співробітниця ТОХМ. – Є живопис, графіка, ікони, вишивка на полотні, об’ємні витинанки, батік, гобелени, валяння з вовни, аплікації з тканини, петриківський розпис, художня кераміка, ляльки-мотанки, вироби з бісеру, писанки. Сьогодні колектив кафедри образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх навчання ТНПУ імені Володимира Гнатюка – високопрофесійна команда однодумців, яку очолює кандидат мистецтвознавства Марія Маркович. Серед викладачів – народний художник України Роман Вільгушинський, заслужений майстер Народної творчості України Ірина Вербіцька, заслужений діяч мистецтв України Михайло Кузів та інші, які самовіддано працюють на педагогічній і творчій ниві.

Виставку студентських робіт «Молодіжний вернісаж» можна оглянути до 16 травня.

Фото зі сторінки ТОХМ у фейсбуці