Традиційна передноворічна виставка-конкурс «Замість ялинки – зимовий букет» відбулася у Тернопільському обласному центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.

У ній взяли участь 150 закладів освіти із 44-ох територіальних громад. Школярі та педагоги представили понад 280 експонатів, які поєднали практичну природоохоронну роботу, в рамках Всеукраїнської акції «Ялинка» та вироби новорічно-різдвяної тематики.

Численні вироби розділені на різні номінації. Це «Новорічна композиція «Різдвяна казка». Тут представлені сюжетні композиції, свічники, колажі, ялинки, новорічно-різдвяні вінки. У номінацію «Галицькі сувеніри та різдвяна атрибутика» учасники конкурсу подали різноманітні вироби з соломи, глини, кераміки, різьби по дереву, солоного та здобного тіста тощо. Збереження та відродження глибинних традицій українського народу, високу майстерність та знання народознавства конкурсанти продемонстрували у номінації «Дідух — різдвяний дух».

За результатами конкурсу журі визначило майже 60 переможців. Їхні роботи можна оглянути до 20 січня 2022 року у Тернопільському обласному центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, що на вулиці Микулинецька, 21. Окрім цього, окрему виставку, до якої увійшли роботи вихованців Центру, відкрили також у фойє управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації, яке розташоване в адмінбудівлі на вулиці Грушевського, 8.

Фото зі сторінки управління освіти і науки ТОДА у фейсбуці







