Питання, пов’язані із Тернопільським замком час від часу виникають у владних кабінетах.

Більше десяти років тому депутати міськради затвердили «Програму збереження, відновлення та популяризації історико-культурної спадщини Тернополя». Відповідно до неї у Старому замку мали відкрити Музей міста Тернополя та зал для прийняття почесних делегацій. Про створення такого музею у підземеллях замку конкретніше заговорили у 2015-му, але його так і не відкрили.

Про музей у Старому замку знову заговорили під час засідання постійної комісії облради з питань духовності, культури, свободи слова, інформації та розвитку громадянського суспільства. Щоправда мова йшла не про вищезазначений Музей міста Тернополя, а про обласний художній музей. Директор музею Ігор Дуда розповів, що у 1991 році планували, що обласний художній музей розмістять у приміщеннях Старого замку. І вже була готова проектно-кошторисна документація про реставрацію замку для потреб музею, але здійснити її не вдалося через брак коштів. Приміщення у якому зараз перебуває художній музей не пристосоване для музейної установи та й уже замале для нього. Тому директор закладу вкотре підняв питання перед обласною радою про інше приміщення.

– Музей заснований у 1991 році, – розповів Ігор Дуда, директор ТОХМ. – Теперішнє приміщення на вулиці Крушельницької,1 йому надали тимчасово. Це був павільйон-прибудова, де мав бути магазин, і в цьому продуктовому магазині музей функціонує донині. Діяльність музею обмежується відсутністю музейного приміщення. Наприклад, ми починали із 552 експонатів, а сьогодні маємо їх понад 9 тисяч. Наші фондосховища переповнені, і ми виставляємо тільки 3-4% експонатів, є проблема з їхнім зберіганням. Приміщення ніби велике – 543 квадратні метри, але зараз нам для нормального функціонування треба 1,5 тисячі квадратних метрів. Ми не маємо книгосховища, а наша бібліотека налічує понад три тисячі примірників журналів і книг, не маємо лекційного та актового залу, гардеробу, камери схову, читального залу, приміщення архіву переповнене, а реставраційна майстерня розміщується у меморіальному залі Діонізія Шолдри. До того ж територію перед нашим фасадом забудовували кав’ярнями, кіосками з меблями, Бог знає чим ще, і нас майже не видно. Згідно Закону України «Про музеї і музейну справу» музей повинен мати окреме приміщення, яке належить до пам’яток архітектури або сучасну будівлю. Тому є два варіанти. У 1991 році художньому музею планували передати будинок Старого замок. Та до цього часу там діє спортивна школа, і він не використовується як пам’ятка архітектури, яка могла б презентувати місто і куди можна було б привести гостей. Проектна документація про пристосування замку під художній музей була розроблена у 1992 році. Вона оплачена облрадою і перебуває в управлінні архітектури і містобудування або вже передана в облархів. Це мала бути реконструкція споруди, а не просто ремонт, але не вистачило коштів, щоб її зробити. Другий варіант – збудувати нове приміщення. Наш музей чи не єдиний в Україні, який не має власного приміщення.

Голова комісії Любомир Білик зауважив, що приміщення Старого замку перебуває у комунальній власності міста. Тому можна тільки звернутися з проханням до міського голови Тернополя розглянути можливість розміщення у замку художнього музею. Відтак, комісія рекомендувала голові облради звернутися до Тернопільської міської ради щодо можливого переселення Тернопільського обласного художнього музею у приміщення Старого замку. Рішення прийняли одноголосно.

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