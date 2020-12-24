Якими іменами називали дітей мешканці Тернопільщини у 2020 році

Упродовж січня–жовтня 2020 року в області зареєстрований 6661 живонароджений (3444 хлопчики та 3217 дівчаток).

Найпопулярнішими чоловічими іменами були Максим (259 дітей, або 7,5% від загальної кількості народжених хлопчиків) та Матвій (248 дітей, або 7,2%), а жіночим – Софія (260 дітей, або 8,1% від загальної кількості народжених дівчаток). Про це повідомляє Головне управління статистики у Тернопільській області.

Наступні за популярністю такі імена:

чоловічі – Артем (170), Олександр (161), Давид (151), Владислав (145), Денис (115);

жіночі – Вероніка (144), Вікторія (135), Анастасія (128), Злата (117), Анна (109), Єва (106), Мілана (103).

У січні–жовтні 2020 року дітям часто давали імена, пов’язані з датами іменин за християнським календарем:

у січні–лютому – Тетяна (53% усіх Тетян);

у травні – Юрій (32% усіх Юріїв);

у липні – Іван (32% усіх Іванів), Павло (39% усіх Павлів);

у липні–серпні – Ольга (48% усіх Ольг).

Нетрадиційними для українців були імена:

чоловічі – Альберт, Аскольд, Вільям, Даміан, Дамір, Емір, Мартин, Рувим, Рустам, Стіан;

жіночі – Аврора, Ванеса, Джаміля, Естер, Іларія, Меліса, Мішель, Теона.

Незвичні імена:

чоловічі – Ален Абіє, Бюньямін Каан, Кенан, Псалм, Раян Оппонг, Улас;

жіночі – Акосуд Адхиваа, Іуліанія, Олівія-Чікамсо, Прешес Оладжумоке, Хадіча.