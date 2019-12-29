Упродовж січня-жовтня 2019 року в області було зареєстровано 6773 живонароджених дітей, з них 3449 хлопчиків та 3324 дівчинки.

Найпопулярнішим чоловічим іменем було Матвій (237 дітей, або 6,9% від загальної кількості народжених хлопчиків), а жіночим – Софія (263 дитини, або 7,9% від загальної кількості народжених дівчаток).

Про це повідомляють у Головному управлінні статистики у Тернопільській області.

Наступні за популярністю такі імена:

– чоловічі – Максим (215), Олександр (196), Артем (191), Владислав (157), Давид (121), Денис (114), Данило (100);

– жіночі – Вероніка (171), Вікторія (141), Анастасія (135), Злата (117), Анна (110), Дарина (102), Соломія (101).

У січні–жовтні 2019р. дітям часто давали імена, пов’язані з датами іменин за християнським календарем:

– у січні – Василь (52% усіх Василів);

– у січні–лютому – Тетяна (42% усіх Тетян);

– у травні – Юрій (32% усіх Юріїв), Ірина (31% усіх Ірин);

– у липні – Іван (32% усіх Іванів), Павло (36% усіх Павлів);

– у липні–серпні – Ольга (54% усіх Ольг).

Нетрадиційними для українців були імена:

– чоловічі – Авенір, Дамир, Даміан, Дамір, Даніель, Домінік, Мартин, Мартін, Мурад, Рувим, Рустам, Рустем;

– жіночі – Домініка, Емма, Емілі, Естер, Жасмін, Іларія, Магдалена, Мія, Ніколь.

Незвичні імена:

– чоловічі – Амос, Елрой Олександр, Ілхом, Майкл Огеневвегба, Чинар Богдан;

– жіночі – Ава, Вірсавія, Зійода, Міа Елла, Олуватіресімі Адесупо, Рукайя, Сабах, Тесса.