Перші дні жовтня на Тернопільщині будуть похмурими і дощовими. За прогнозами обласного гідрометеоцентру, місцями пройдуть грози. Температурні показники під час опадів знижуватимуться.

Як повідомила метеоролог Оксана Софінська, першого жовтня вдень температура повітря коливатиметься від 14 до 16 градусів тепла. Вночі стовпчики термометрів знижуватимуться до десяти градусів тепла. Вітер південно-східний від 7 до 12 м/с, протягом дня можливі дощі та грози.

Дощова погода першими днями жовтня переважатиме по всій території західного регіону, – зазначає синоптик Наталка Діденко. Втім, уже вихідними обіцяють повернення тепла.

«У суботу-неділю навіть повернуться +20 градусів. Проте впродовж тижня все ж переважатиме волога погода, так що парасолі, дощовики і брендові калоші далеко не ховайте. Осінь».

За попередніми прогнозами синоптиків, у першій декаді жовтня очікується прихід другого «бабиного» літа. Втім, потепління буде лагідним, осіннім.

Софія Романська