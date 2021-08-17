Прогноз бюджету Тернопільської міської територіальної громади на наступні три роки схвалили на черговому засіданні виконавчого комітету.

У цьому документі прогнозується, якими будуть розміри прожиткового мінімуму, мінімальної зарплати, доходи та видатки бюджету громади.

– Прогноз бюджету на наступні три роки розроблений у відповідності до вимог Бюджетного кодексу, Постанови Кабміну, Податкового кодексу та основних прогнозованих макроекономічних та соціальних показників, які нам доведені з Міністерства фінансів, – розповіла Вікторія Остапчук, заступниця міського голови. – Зокрема пропонується затвердити прогноз індексу споживчих цін, які нам доведені на наступні роки: на 2022 – 106,2%, 2023 – 105,3%, 2024 – 105%. Прожитковий мінімум на одну особу з січня 2022 року становитиме 2393 гривні, 2023 – 2589 гривень, 2024 – 2778 гривень. Ці показники розроблені відповідно до прогнозованого росту мінімальної зарплати: з 1 січня 2022 року – 6500 гривень, з 1 жовтня 2022 – 6700, з 1 січня 2023 – 7176 гривень, з 1 січня 2024 року – 7665 гривень. Відповідно до цих основних макроекономічних показників прораховані основні обсяги доходів. На 2022 рік вони становитимуть 2 мільярди 871 мільйон, 2023 рік – 3 мільярди 127,6 мільйона, 2024 рік – 3 мільярди 384,3 мільйона. Зростатиме також і видаткова частина бюджету. У 2022 -24 роках зберігатиметься освітня субвенція, ріст якої у 2022 році становитиме 9,1%, 2023 – 9,5%, 2024 – 6,8%. Ця субвенція спрямовується на зарплату педагогічних працівників. Також зберігатиметься реверсна дотація, ріст якої у 2022 році буде майже 40%, тобто з бюджету громади буде вилучено 99,7 мільйона гривень, у 2023році – 117,7 мільйона, у 2024 – 138,9 мільйона.

Прогноз бюджету Тернопільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки розглянуть на сесії міської ради, яка відбудеться 20 серпня.