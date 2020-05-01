Нагадаємо, 28 квітня тернопільські підприємці влаштували автопробіг вулицями міста з вимогами дозволити їм працювати у травні. Також вони зустрілися з міським головою Тернополя Сергієм Надалом. Він наголосив, що відновлювати роботу бізнес зможе лише після відповідного рішення Уряду.

Відтак на засіданні Кабміну 29 квітня вирішили дозволити роботу продуктових ринків з дотриманням жорстких санітарних вимог.

“В управління економіки є пропозиції щодо бізнесу. Якщо не відбудеться стрибка захворюваності, можна з 5 травня їх запроваджувати”, – зазначив під час засідання Сергій Надал.

Зокрема, йдеться про дозвіл на роботу закладів громадського і ресторанного харчування із застосуванням адресної доставки їжі.

“Також це стосується і об’єктів торгівлі швидкого харчування в одноразовому пакуванні морозива, напоїв, кави, квасу, охолоджувальних й інших напоїв із забороною вживання їжі та напоїв на місці. Реалізація кави та інших гарячих напоїв, що готуються у кавових апаратах і у стаціонарних закладах торгівлі. Однак рішення будемо приймати після вихідних, коли будемо бачити ситуацію із захворюваністю”.

Додамо, керівники ринків відмовилися відновлювати роботу під час карантину. Ймовірно вони запрацюють після 11 травня.

Софія Романська

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