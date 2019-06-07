Внаслідок сильних дощів на Тернопільщині найбільше постраждали південні населені пункти.

Нагадаємо, четвертого червня у Бучацькому, Борщівському та Монастириському районах підтопило більше тридцяти будинків. Воду доводилося відкачувати рятувальникам.

У південних районах ймовірність підтоплень найбільша через річку Дністер і її притоки. Ускладнює ситуацію засмічування водойм, – каже начальник управління з питань цивільного населення ОДА Ігор Лівінський. Наслідки позавчорашньої зливи вже ліквідовано. Наразі комісія підраховує збитки, яких завдала негода.

«Загалом було підтоплено 33 будинки на території 13-ти домогосподарств, 22 га приватних сільськогосподарських угідь. В селі Соколів Бучацького району внаслідок різкого підняття рівня води підтоплено вісім житлових будівель. В селі Порохова Бучацького району було підтоплено дев’ять підвалів, а також частково розмито проїзд сільської дороги. У селах Красилів і Гранітне Монастириськго району внаслідок різкого підняття рівня води в річці Золота Липа підтопило 16 будівель житлового призначення. У Нагірянах Заліщицького району частково зруйнувався земляний насип, в результаті з’явилася загроза підтоплення приватних домогосподарств. Втім, наслідки уже ліквідовані».

Родини, які зазнали значних втрат, внаслідок підтоплень, можуть отримати компенсацію. Однак звертатися за нею потрібно до місцевих органів влади.

Софія Романська