Корпоративні наради, пресконференції, брифінги, ділові переговори та аналогічні заходи є невіддільною частиною ведення бізнесу. Для таких подій використовуються спеціальні приміщення — конференц-зали. Якщо вас цікавить оренда приміщень Тернопіль зможе запропонувати вам багато варіантів (ознайомтеся з сервісом OLX, щоб переконатися в цьому особисто), але не кожне приміщення підійде як конференц-зала. Тому ми розкажемо вам про вимоги до такого приміщення.
Розміри
Це досить індивідуальний аспект — він залежить від того, які цілі ставляться перед майбутньою конференц-залою. Тому за розмірами можна дати лише загальні рекомендації: приміщення бажано прямокутне, його ширина має бути не менше 5 метрів, довжина — від 7-9 метрів та висота — від 2,7 метра. Інакше буде тісно навіть для малої кількості осіб.
Зонування
Приміщення для конференцій може включати:
- зону доповідача (подіум для спікера);
- президію (для розміщення важливих осіб події);
- кабінку оператора, який контролює роботу обладнання;
- вбиральню;
- барну стійку;
- аудиторію, де будуть сидіти слухачі, преса та інші відвідувачі.
Також можлива наявність додаткових зон на кшталт VIP-кімнати для переговорів.
Аудіо- та відеообладнання
Потрібно правильно підібрати та використовувати широкий спектр обладнання, що відповідає за:
- ефективну комунікацію всіх учасників між собою або спікера із залом — мікрофони, гучномовці, підсилювачі звуку тощо;
- показ візуальної інформації (наприклад, підготовленої презентації або відео) — дисплеї з якісним зображенням;
- освітлення;
- відеозйомку.
Ця частина вимог до приміщення є найважливішою. Від апаратури значною мірою залежить успіх заходу. Якщо глядачі не побачать деталі відеопрезентації або не почують спікера, ваш захід перетвориться у повний провал.
Інженерія
У приміщенні має бути нормальна звукоізоляція, щоб не створювалися сторонні звукові ефекти, що погіршують сприйняття на слух. Також повинна бути система опалення та кондиціювання для формування оптимального мікроклімату, вентиляція.
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