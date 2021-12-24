Корпоративні наради, пресконференції, брифінги, ділові переговори та аналогічні заходи є невіддільною частиною ведення бізнесу. Для таких подій використовуються спеціальні приміщення — конференц-зали. Якщо вас цікавить оренда приміщень Тернопіль зможе запропонувати вам багато варіантів (ознайомтеся з сервісом OLX, щоб переконатися в цьому особисто), але не кожне приміщення підійде як конференц-зала. Тому ми розкажемо вам про вимоги до такого приміщення.

Розміри

Це досить індивідуальний аспект — він залежить від того, які цілі ставляться перед майбутньою конференц-залою. Тому за розмірами можна дати лише загальні рекомендації: приміщення бажано прямокутне, його ширина має бути не менше 5 метрів, довжина — від 7-9 метрів та висота — від 2,7 метра. Інакше буде тісно навіть для малої кількості осіб.

Зонування

Приміщення для конференцій може включати:

зону доповідача (подіум для спікера);

президію (для розміщення важливих осіб події);

кабінку оператора, який контролює роботу обладнання;

вбиральню;

барну стійку;

аудиторію, де будуть сидіти слухачі, преса та інші відвідувачі.

Також можлива наявність додаткових зон на кшталт VIP-кімнати для переговорів.

Аудіо- та відеообладнання

Потрібно правильно підібрати та використовувати широкий спектр обладнання, що відповідає за:

ефективну комунікацію всіх учасників між собою або спікера із залом — мікрофони, гучномовці, підсилювачі звуку тощо;

показ візуальної інформації (наприклад, підготовленої презентації або відео) — дисплеї з якісним зображенням;

освітлення;

відеозйомку.

Ця частина вимог до приміщення є найважливішою. Від апаратури значною мірою залежить успіх заходу. Якщо глядачі не побачать деталі відеопрезентації або не почують спікера, ваш захід перетвориться у повний провал.

Інженерія

У приміщенні має бути нормальна звукоізоляція, щоб не створювалися сторонні звукові ефекти, що погіршують сприйняття на слух. Також повинна бути система опалення та кондиціювання для формування оптимального мікроклімату, вентиляція.