Для колективу компанії Креатор-Буд, як і для всіх українців, 2023 рік був непростий, сповнений серйозних викликів, насичений різноплановими завданнями і важливими подіями всеукраїнського значення.

У році, що минає, не зважаючи на складну економічну ситуацію в державі, компанії «Креатор-Буд» вдалося зберегти темпи будівництва житлових комплексів, які зводяться в трьох містах України і стартувати з новими проектами не тільки у нашій державі, а й за кордоном.

У Тернополі в 2023 році зданий в експлуатацію ЖК «Метрополь», на вулиці Шептицького-Доли, протягом року активно велись будівельні роботи з будівництва ЖК «Набережна вежа» (вул. Білецька), ЖК «Атланта Тавер» (вул. Нечая), ЖК «Домініканський» (вул. Опільського), ЖК « Манхеттен» (бульвар Куліша), Мікрорайону «Беверлі Хіллз» – третього та четвертого будинків (вул. Микулинецька,116) і Варшавського мікрорайону: шостої, сьомої та восьмої черг.

У 2023 році Креатор-Буд стартував з новим проектом у Тернополі – одночасно відбувалось будівництво п’яти будинків сучасного комплексу нового якісного рівня «Варшавський deluxe». Сьогодні перший будинок – на завершальному етапі.

У Львові у 2023 році здано в експлуатацію шостий будинок житлового комплексу на вулиці Стрийській. Будується сьома черга, завершуються роботи з будівництва дитячого садка, що на території даного комплексу. Будівельники активно працюють над зведенням ЖК «Бетховен», що на вулиці Городницькій. На завершальному етапі – будівництво шостого та сьомого будинку. Стартували у продажу цього року також восьма та дев’ята черги комплексу, на цей час на будівельних майданчиках теж тривають будівельні роботи.

У Києві Креатор-Буд завершує будівництво другого будинку ЖК «Creator City» на вулиці Дегтярівській і продовжує будівельні роботи у третьому та четвертому будинках комплексу.

Триває будівництво ЖК Krauss Gallery, що на вулиці Круглоуніверситетській. Паралельно завершуються роботи на будівельних майданчиках першого та другого будинків ЖК Gravity park на Берестейському проспекті (проспект Перемоги).

За підсумками року, «Креатор-Буд» визнано Девелопером 2023 р. за версією IBUILD.

IBUILD — це премія для кращих у будівельній галузі України. Компанія здобула 3 нагороди. Зокрема, визнана девелопером 2023 року, а проєкти Creator City та Gravity Park, що будуються у Києві, отримали перемогу серед найкращих житлових комплексів України.

У 2023 році Креатор-Буд виходить на міжнародний ринок і стартує з будівництвом нового багатофункціонального комплексу «Central park» в Польщі, у місті Катовиці.

У 2023 році делегація компанії Креатор-Буд стала учасником Міжнародного форуму «RECOVERY CONSTRUCTION FORUM 2023» у Варшаві. Під час форуму в Польщі команда компанії «Креатор-Буд» взяла участь у дискусійній панелі, присвяченій темі “Особливості будівельного ринку України та перший досвід відбудови”.

У серпні Наказом Президента України Володимира Зеленського від 5.08.2023 р. №559 нагороджено Голову Ради Директорів компанії «Креатор-Буд» Ігоря Гуду за співпрацю у відбудові нашої держави. Протягом кількох місяців працівники компанії «Креатор-Буд» відновили 33 зруйновані будинки у селищі Архангельське, що на Херсонщині. Селище 8 місяців перебувало в окупації російських загарбників.

Також у 2023 році керівника компанії «Кеатор-Буд» Ігоря Гуду Наказом Головнокомандувача Збройних Сил України Генерала Валерія Залужного від 03.05.2023 року № 936, нагороджено нагрудним Знаком «За сприяння війську».

З перших днів повномасштабної війни в Україні, керівник Благодійного фонду Ігоря Гуди «Твори добро» та голова Ради Директорів Компанії зі своєю командою підтримує українських військових, передаючи на фронт автомобілі, тепловізори, бронежилети, військову амуніцію, медичне обладнання, ліки, одяг, продукти харчування та все необхідне.

Ще один рік життя, де ми єдиним волонтерським рухом допомагаємо українським воїнам долати спільного ворога, бо віримо в нашу Перемогу!

Ще один рік життя, де ми відбудовуємо зруйновані села і міста, бо хочемо, щоб туди повернулися Українці!

Ще один рік життя щоденної праці, бо знаємо, що тільки на своїй землі, у рідних домівках ми будемо щасливими!

Київ! Львів! Тернопіль! Україна! Ми – одна Держава і єдиний фронт! Кожен з нас у спільній боротьбі є важливим.

Креатор-Буд вітає Українців з Новим 2024 роком!

Нехай він буде для нас переможним!