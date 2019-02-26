Яким будуть на Тернопільщині останні дні зими

26/02/2019 Розмір тексту:

Останнього тижня зими на Тернопільщині погода буде досить мінливою, – попереджають метеорологи. Дошкулятиме жителям краю сильний вітер, а місцями можливі опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Температурні показники в основному коливатимуться від незначного мінуса до незначного плюса.

Сильних морозів на Тернопільщині метеорологи не передбачають, але нічні температурні показники опускатимуться нижче нуля. Ймовірні опади, – каже синоптик Наталка Діденко.

«26-го лютого передбачається вітер північно-західний, поривчастий, до сильного, місцями до 15-20 метрів за секунду. Мокрий сніг знову з`явиться. Очікується практично скрізь, лише до Заходу та Півдня України дійде аж ввечері. Там, де буде тепліше, мокрий сніг чергуватиметься із дощем чи мрякою. Щоб аж таких морозів – не буде. Проте температура повітря дещо знизиться. Найближчої ночі 0-3 морозу, завтра вдень 0-3 тепла. У західних областях вночі близько нуля, вдень +3+7 градусів».

За попередніми прогнозами метеорологів, більш оптимістичніше потепління розпочнеться з 4 березня.

Софія Романська