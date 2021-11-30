У центрі Тернополя триває облаштування території до новорічно-різдвяних свят. Тут уже встановили ялинку, монтують ковзанку, атракціони і готуються монтувати будиночки для ярмарку.

– Всього встановимо 40 нових будиночків, у яких буде здійснюватися торгівля продовольчими і непродовольчими товарами, – розповів Руслан Купріюк, керівник громадської організації «Тернопіль фуд фест». – Будуть різні атракціони, в тому числі гірка для сноутюбів висотою шість метрів та довжиною 50 метрів. Буде декілька фотозон, ковзанка буде більшою ніж минулого року – 40 на 15 метрів.

Гірку для сноутюбів планували розмістити збоку біля драмтеатру – навпроти телекомпанії. Та на засіданні виконкому вирішили запропонувати організаторам перенести її на майдан Волі.

Щодо інших локацій містечка, то цього року також оновлять і розширять Резиденцію Святого Миколая.

– Були запити від різних шкіл, від туроператорів чи можна організувати майстер-класи та інші заходи для дітей на цей період, – каже Ірена Потішна, директор туристично-інформаційного центру Тернополя. – Попередня резиденція святого Миколая буда маленька і не могла вмістити багато людей, не було у ній відповідних умов. Зараз вона буде більшою, будемо організовувати у ній різні майстер-класи. Плануємо проводити там також літературні вечори для діток. Хочемо запровадити і гастрономічну складову, наприклад, декорування пряників.

Заплановано, що новорічно-різдвяний ярмарок розпочне роботу 10 грудня і діятиме до 23 січня 2022 року. Ковзанка та атракціони працюватимуть до 1 березня 2022 року.