На Тернопільщині комунальники готуються до опалювального періоду. Серед завдань – забезпечення автономних джерел живлення.

Про це повідомив на брифінгу директор департаменту житлово-комунального господарства Володимир Харченко. За його словами, наразі об’єкти ЖКГ на 50% готові до осінньо-зимового періоду.

В області 1700 об’єктів критичної інфраструктури, а це – навчальні заклади, бюджетні установи та організації, забезпечили автономними джерелами живлення.

«Загалом під час опалювального сезону працюватиме 1138 котелень. Станом на середину липня вже було підготовлено майже 560 котелень усіх форм власності, 1933 житлових будинків та 535 об’єктів соціально-культурного призначення. Головне завдання, яке потрібно вирішити до початку зими, — максимально забезпечити встановлення у всіх категоріях споживачів власних автономних джерел живлення, а також систем автономної генерації. Наразі понад 1700 об’єктів критичної інфраструктури, навчальних закладів, бюджетних установ та організацій забезпечено автономними джерелами живлення», – зазначив Володимир Харченко.

Ситуація з відключення електроенергії в регіоні дещо стабілізувалася через введення додаткових генеруючих потужностей, також знизилося навантаження через похолодання. Як буде далі, комунальники прогнозувати не беруться.

Софія Романська