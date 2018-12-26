Яким буде сьомий фестиваль “Ї”

26/12/2018 Розмір тексту:

Сьомий «Мистецький фестиваль «Ї» відбудеться у травні наступного року. Він поєднує у собі літературу, музику, живопис, фотографію та кіномистецтво. Вже шість років участь у цій мистецькій події беруть відомі письменники, музиканти, художники, кінорежисери не лише з усієї України, але й з далекого зарубіжжя.

Попри те, що до фестивалю ще чотири місяці, його програма вже відома на 80%. Що очікує відвідувачів упродовж трьох фестивальних днів, 3-5 травня, розповів співорганізатор Юрій Матевощук.

– Щороку ми намагаємось робити фестиваль кращим, – каже він. – На сьомому заході будуть два ексклюзиви. Так, перший день ми присвятимо Тернопільщині. Покажемо її такою, яка мало кому відома. Ще одна важлива новина – це організація книжкового ярмарку, який упродовж фестивалю проходитиме в українському домі «Перемога». Відвідувачі побачать тих учасників, яких звикли бачити, але учасники, які приїжджають до нас не вперше обов’язково презентуватимуть нову програму. Вперше до Тернополя приїде поет Юрко Позаяк. У нього буде поетичний тандем з постійним учасником фестивалю Олександром Ірванцем. У суботу буде вечір іронічної поезії, у якому візьмуть участь чотири письменники. На фестиваль «Ї» повертається гурт, який ми дуже любимо. Тільки на нашому фестивалі, навесні на інших пощадках його не буде, 5 травня виступить «Один в каное» з новим альбомом. Раніше Макс Кідрук приїжджав і розповідав про книгу, якої ще немає, а цього року він приїде з новою книгою – своєю першою збіркою оповідань. Багато відвідувачів заходу хочуть також вчитися і ми домовилися про це з «Літосвітою». Декілька подій буде від них: приїде Ростислав Семків, інші відомі письменники, які виступлять в ролі лекторів. У співпраці з «Кінохвилею» будемо показувати найважливіші українські фільми. Також ведемо перемовини щодо участі літераторів з Польщі, Грузії, Голландії, США.

Це далеко не всі події та учасники, які будуть на фестивалі. Детальніше про них організатори розповідатимуть на офіційній сторінці у соцмережах. Але вже зараз можна придбати квитки на три дні фестивалю за сто гривень. Їх є тільки сто і така ціна діятиме до 31 грудня 2018 року, а потім поступово зростатиме. В день фестивалю квитки можна буде купити за 250 гривень.

Ольга Трач