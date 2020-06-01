Літо розпочнеться на Тернопільщині дощами різної інтенсивності. Першими днями червня температурні показники теплом не тішитимуть.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, стовпчики термометрів коливатимуться від 10 до 14 градусів вище нуля.

Літних градусів варто чекати наприкінці тижня, – каже синоптик Наталка Діденко. Дещо теплішатиме від середи, однак понеділок і вівторок будуть прохолодними.

“1-го червня скрізь буде вогко, парасолі не забувайте, взуття – відповідне, дистанцію на дорозі і соціальну дистанцію в магазинах. До протидощових захисних засобів завтра непогано було б знову витягти тепліший одяг — верхній! Причому мешканці західної частини прекрасно виглядатимуть у теплих, з хутряними комірами, куртках чи осінніх пальто. Літо в них почнеться похолоданням. Очікується вдень +9 +13 градусів. Потепління поступове почнеться з середи. А психологічну позначку +20 градусів і вище будемо ловити на термометрах 6, 7, 8, 9 червня”.

Отже, синоптики рекомендують набратися терпіння і чекати обіцяного потепління вкінці тижня.

Софія Романська