Початок весни на Тернопільщині буде дощовим. За попередніми прогнозами Укргідрометцентру, на Західній Україні ймовірні часті дощі та зливи. Відтак окремим районам області загрожує підтоплення.

Паводок утворюється під час сильних дощів чи під час відлиги. На відміну від повені, паводки виникають нерегулярно, – розповідає начальник відділу водних відносин та басейнової взаємодії РОВР у Тернопільській області Василь Майка. Значний паводок може викликати повінь.

«Найбільш характерним явищем для нашої області є проходження впродовж року локальних раптових зливових дощів. На території області на обліку перебуває 1401 річка загальною довжиною 6066 км, 26 водосховищ загальною площею водного плеса 3578 га, об’ємом води 79,28 млн.м3, 886 ставків загальною площею водного плеса 5627 га та 242 водних об’єкти не заповнені водою і потребують значних капіталовкладень для їх відновлення. Усі водні об’єкти у період льодоходу, повені та паводків є потенційно-небезпечними».

Фахівців насторожує аварійний стан значної кількості гідротехнічних споруд та несправність регулюючих механізмів. Найскладніша ситуація у Борщівському, Гусятинському, Лановецькому, Чортківському та Шумському районах.

Софія Романська