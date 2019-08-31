Вересень принесе із собою дощі. Щоправда, опади можливі лише подекуди.

А тим часом, спека з Тернопільщиною не прощається, початок вересня характеризуватиметься тридцятиградусним теплом.

«Вересень – хороша справа, та й рання осінь завжди красива», – каже синоптик Наталка Діденко. А тим більше, що нагадуватиме вона літню пору. Лише пожовкле листя сповіщає про швидкий прихід холодів.

«Не лише неймовірні чорнобривці, ще тепла погода та антициклон якось підсолоджують думку про завершення літа. Якраз – класичний випадок, коли надмірна пиха величезної системи може бути збита одним маленьким хоробрим позасистемним рухом. Адже антициклон, за усіма можливими моделями, ще мав би панувати й панувати над Україною. Проте зовсім несподівано на уточнених прогностичних картах з`явився дощовий грозовий осередок в атмосфері. Тобто, 31 серпня та 1 вересня в Україні справді домінуватиме антициклональна суха сонячна погода, проте у суботу-неділю є ймовірність локального дощу з грозою. Температура повітря буде високою, вдень 31 серпня та 1 вересня очікується +26+32 градуси».

Дошкулятимуть жителям краю пориви вітру. За пронозами синоптиків, з південно-східного він перейде на північний та північно-західний, а 1-го вересня на північно-східний.

Софія Романська