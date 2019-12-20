Бюджет Тернопільської громади на наступний рік мають прийняти на черговій сесії міської ради 20 грудня. Попередньо його вже затвердили на засіданні виконавчого комітету 18 грудня.

Начальник фінансового управління Надія Кучер розповіла, що з 2020 року вперше через міський бюджет не будуть проходити пільги, субсидії та допомоги. Вони будуть йти напряму з Мінстерства соцполітики. З другого кварталу 2020 року на фінансування з Національної служби здоров’я буде переходити вторинна ланка охорони здоров’я, тобто лікарні. На 2020 рік органам місцевого самоврядування залишають ще акцизний податок із ввезеного та виробленого в Україні пального. Його сума у прогнозованому бюджеті буде складати 60,3 мільйона гривень. Буде також перехідний період у 2020 році по пайовій участі. Якщо на сьогодні ставка по нежитловій нерухомості становить 6%, то на 2020 рік вона становитиме 4%, а по житловій була 3%, а буде – 2%. Відповідно до вказаних змін і розраховувався бюджет 2020 року.

– В цілому дохідна частина бюджету буде складати 2 мільярди 258,9 мільйона гривень, що менше у порівняні з очікуваними надходженнями 2019 року на 357,3 мільйона гривень, – зазначила Надія Кучер. – Зменшення пов’язані із фінансуванням лікарень з Національної служби здоров’я та із соціальними виплатами, які вже не надходитимуть у міський бюджет, а виплачуватимуться пільговикам та субсидіантам напряму із Міністерства соцполітики. Якщо в цілому дохідна частина бюджету зменшена, то по власних доходах загального фонду вона зросте на 118,8 мільйона гривень і складе 1 мільярд 748 мільйонів, тобто на 259,1 мільйона буде більшою, ніж ми очікуємо одержати у 2019 році.

Основними складовими надходжень бюджету є ПДФО. Він займає 64,2% і прогнозована сума цього податку становитиме 1 мільярд 121,6 мільйона гривень. Ріст у порівнянні до очікувань у 2019 році складає 121,1 мільйона гривень. Важливими платежами є акцизний податок з роздрібної торгівлі підакцизними товарами. Сума, яка планується в бюджеті складає 70 мільйонів гривень. Акцизний податок з ввезеного і виробленого пального становитиме 60,3 мільйона гривень. Більше 25,7 % у доходах загального фонду припадає на місцеві податки і збори. Надходження по цих платежах становитимуть 449,1 мільйона гривень. Сюди входять: податок на нерухоме майно – 59,5 мільйона, плата за землю – 93,3, єдиний податок- 291,2 мільйона гривень. Складовими частинами загального фонду є трансферти з державного бюджету. Їх сума на наступний рік – 421,1 мільйона. Це менше проти 2019 року на 598,1 мільйона гривень за рахунок того, що у бюджет не надходитимуть пільги, допомоги і субсидії. Ми одержимо такі трансферти: освітня субвенція – 365,3 мільйона гривень, медична, яка передбачена тільки на перший квартал – 43,4 мільйона. Також додатково отримаємо дотацію на капітальні видатки в галузі освіти та охорони здоров’я в сумі 12,7 мільйона гривень, що менше проти 2019 року на 13 мільйонів. Також будуть субвенції у сумі 5,7 мільйона гривень: на допомоги дітям з особливими потребами – 1,1 мільйона, на утримання інформаційно-ресурсного центру – 1,2 мільйона, на придбання інсуліну – 1,3 мільйони, на виплати учасникам АТО – 2,1 мільйона гривень.

Розмір видатків пропонують затвердити у сумі 2 мільярди 402 мільйони гривень. Із них, по загальному фонду – 1 мільярд 731,7 мільйона і по спеціальному 670,3 мільйона гривень. Як зауважила Надія Кучер, сума видатків більша від дохідної частини бюджету на 143,1 мільйона гривень. Це розмір запозичень, які пропонується одержати від Європейського інвестиційного банку на термомодернізацію і на виконання програми «Світло без ртуті».

Ольга Трач

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