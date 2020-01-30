Нові умови вступу до вищих навчальних закладів діятимуть у 2020-му році.

Зокрема, розпочнеться прийом заяв з 13 липня, а поріг для вступу на бюджет становитиме 125 балів, для медичних спеціальностей – 150 балів.

У 2020-му році вступники зможуть подати п’ять заяв на будь-які спеціальності. Виші вперше прийматимуть сертифікати ЗНО з чотирьох попередніх років, – повідомляє Міністерство освіти і науки України.

«Реєстрація електронних кабінетів для абітурієнтів по всій Україні розпочнеться 1 липня 2020 року. Подавати документи можна буде до 22 липня, якщо ви плануєте вступати на денну форму, і до 23 вересня, якщо вступатимете на заочну форму. Університети прийматимуть сертифікати ЗНО чотирьох років: 2017, 2018, 2019 і 2020-го років. Абітурієнт зможе подавати сертифікати в будь-якій комбінації, наприклад, в одному пакеті один сертифікат 2017 року, інший – 2018 чи будь-якого іншого, також можна подати результати тестування з усіх предметів за один рік».

Реєстрація на ЗНО-2020 розпочнеться 3 лютого 2020 року і триватиме до 24 березня, – повідомив заступник директора Тернопільського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Юрій Шайнюк. Зареєструвалося на пробне ЗНО в області близько восьми тисяч одинадцятикласників. Абітурієнти складатимуть пробні іспити з 20 березня.

Софія Романська