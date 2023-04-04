Чи безпечно вживати воду із бюветів та водоматів: результати дослідження

Спеціалісти Держпродспоживслужби спільно із фахівцями служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів здійснили відбір взірців питної води з бюветів та водоматів Тернополя.

Зокрема, дослідили воду за мікробіологічними, санітарно-хімічними та токсикологічними показниками із бюветів по бульварі Д. Галицького та Юності, 9, а також у водоматах “Долина плюс” (ФОП Стецина О.В.), “Водограй – 2700 БС” (ФОП Шмігельський А.І.), “Джерело Зарваниці” (ТзОВ “Агроком”) та ФОП Іваницького Я.І.

За результатами лабораторних досліджень виявлено невідповідність санітарним нормам за мікробіологічними показниками у взірці питної води з водомату, який розташований на вул. Довженка, 18.

Відтак, надані рекомендації щодо проведення термінового комплексу заходів, зокрема, виявлення та усунення ймовірного джерела забруднення.