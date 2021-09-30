Вересень на Тернопільщині завершиться сухою похмурою погодою.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, денні температурні показники коливатимуться від 14 до 16 градусів тепла. Місцями дошкулятиме поривчастий південно-східний вітер.

Жовтень принесе на Тернопільщину сонячну прохолодну погоду. Місцями вночі можливі невеликі заморозки.

“В Україні буде сонячно та холодно. Хоча денна температура повітря підніматиметься до порівняно комфортних +10 +16 градусів, проте нічні +1 +8 градусів суттєво охолоджуватимуть і повітря й помешкання. Вночі, особливо при проясненнях, прийдуть заморозки! Близькість атмосферного фронту із заходу прикриє хмарами наші західні області, тому там заморозки менш ймовірні. Опадів в Україні поки не передбачається, лише згадуваний атмосферний фронт може зачепити невеликими дощами та щільною хмарністю територію України вздовж західного кордону”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, погода першої декади жовтня буде мінливою. Втім, суттєвого похолодання синоптики поки не передбачають.