Циклон Frieda «накрив» західний регіон України. Через його вплив на Тернопільщині задощило. За прогнозами синоптиків, дощові погодні умови збережуться й на початку наступного тижня.

Через часті дощі у річках може підвищуватися рівень води, а міські дренажні системи можуть не справлятися з великою кількістю вологи.

«Циклон на ім’я Frieda стане причиною сильних злив у західних областях України. Серйозні дощі поєднуватимуться із грозами, подекуди навіть градом та шквалами. Опади можуть провокувати в окремих місцях підтоплення та піднімати рівень води в річках! Будьте обережними! А мешканці західних міст вважайте на перебування під старими деревами, білбордами, обирайте дуже ретельно місця паркування автомобілів, бо зливи зливами, а міські стоки можуть не справлятися з такою кількістю небесної вологи», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, серпень розпочнеться на Тернопільщині похмурою прохолодною погодою. Втім, далі температурні показники підвищаться і спека повернеться.