Листопад принесе на Тернопільщину чергові погодні зміни. За прогнозами синоптиків, у регіоні почастішають дощі. А після опадів стовпчики термометрів поповзуть донизу. Втім, цими днями погоду у краї зумовлюватиме антициклон.

Мінлива хмарність з проясненнями, пориви вітру, тенденції до зниження температури повітря — такі погодні умови передбачають синоптики цими днями на Тернопільщині. Протягом тижня у краї відчутно похолоднішає.

“Ясна сонячна погода зараз практично повсюди. Антициклон навіть туман прогнав. 1-го листопада, якщо тумани не наберуться нової сили і не закриють нам новий зимовий час сірою пеленою, антициклон ще, ого-го, покаже свою старечу силу — у понеділок у більшості областей України опади малоймовірні. Вітер буде південно-східним, в західних областях поривчастим. Температура повітря поки що залишається комфортною, у перший день листопада очікується +10 +15 градусів. 2-го листопада похолоднішає, також місцями з’являться дощі. Але в середу знову частково потепліє”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, погода на початку листопада буде мінливою. Втім, нічні заморозки нагадуватимуть про швидкий прихід холодної пори.