Антициклон Інго визначатиме погоду цими днями на Тернопільщині.

За прогнозами синоптиків, у краї буде похмуро. Втім, обійдеться без опадів. Температурні показники зберігатимуть тенденцію до підвищення.

У вівторок регіон охопить сонячна погода. Як повідомили в обласному гідрометеорологічному центрі, температура повітря коливатиметься від трьох градусів морозу до семи тепла. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с.

«Антициклон Інго й подарує Україні багато сонця. І хоча ніч ще градусами підморожує повітря й дороги, проте оце вже передвесняне сонечко здатне за кілька сонячних годин подарувати реальну надію на весну – ожеледиця тане і з під снігу навіть прокльовуються ніжні низенькі пагінці. 15-го лютого в Україні вночі очікується -2-7 градусів. Опади унеможливить антициклон, лише хвостом атмосферного фронту зачепить крайній захід України, місцями ймовірний мокрий сніг», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, від середи на Тернопільщині потеплішає більш відчутно. Втім, разом із підвищенням температурних показників до регіону прийдуть дощі.