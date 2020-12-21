21 грудня — день зимового сонцестояння, що означає найдовшу ніч і найкоротший день у році. Цей день вважається початком астрономічної зими.

Сьогодні сонце зійшло о 7.56, а зайде о 15.56. Від завтра тривалість дня поступово збільшуватиметься, а ночі ставатимуть коротшими.

“Парочка найкоротших днів у році почне повільно, але невпинно поступатися місцем секундам і хвилинам, які наближатимуть нас до весни. 22-го грудня, синоптична Україна відчуватиме різні впливи. Західна частина опиниться під впливом атлантичних процесів і вже ввечері там з’являться опади у вигляді мокрого снігу та дощу ще й із сильним вітром. Протягом дня вівторка на Заході України буде найтепліше, максимально до +2+6 градусів. А ось із середини тижня Атлантика візьме гору над Арктикою і в Україні потепліє та суттєво побільшає опадів”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Попри прихід астрономічної зими, на Тернопільщині спостерігатиметься невелике потепління. У третій декаді грудня переважатимуть плюсові температурні показники. Втім, почастішають опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Відчуття холоду додаватиме підвищений рівень вологості та сильний вітер.