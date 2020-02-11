На Тернопільщині поступово теплішатиме, – повідомила синоптик Наталка Діденко. Втім, дошкулятимуть сильні вітри, а також не обійдеться і без опадів, місцями ймовірний мокрий сніг.

Сильний вітер втримається в більшості країн Європи, включно з Україною, – зазначає Наталка Діденко. У нашому регіоні зберігатиметься південно-західний напрямок.

«Температура повітря в Україні очікується високою, 11-го лютого протягом дня +1+6 градусів. Навіть вночі суттєво потепліє, до нуля. Атмосферний фронт несе в Україну опади – дощ та мокрий сніг. Зона поступово проходитиме від заходу до сходу впродовж доби. Погода складна, уважно стежте за здоров`ям, за уточненнями та подальшим розвитком синоптичних подій».

За попередніми прогнозами синоптиків, друга половина лютого буде теплішою. Однак почастішають опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Софія Романська