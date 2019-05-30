Народний депутат Верховної Ради України від Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Михайло Головко закликає підтримати законопроект щодо підвищення гарантій соціального захисту вагітних жінок.

Відповідний Проект 28 травня не прийняли, тому свободівець просив перенести його розгляд на четвер, 30 травня.

– Просив перенести розгляд закону про підтримку вагітних матерів на четвер, коли буде більшість народних депутатів присутня в сесійній залі. Прикро, що коли так необхідні голоси за важливі проекти у залі – перекотиполе. Я розумію, що такий важливий законопроект має загрозу не пройти. Проте переконаний, що закон про підтримку вагітних жінок, майбутніх матерів України є затребуваний. Адже навіть та година скорочення робочого дня і врахування її до місячної заробітної плати – це теж маленька, але все ж таки допомога зі сторони держави. Ми як народні депутати повинні прикласти максимум зусиль, щоб підтримати Україну, зокрема материнство. Я – батько багатодітної сім’ї, ми з дружиною виховуємо трьох дітей, розумію наскільки важливо, що в Україні була підтримка молодих сімей, підтримка при народженні дитини. У сусідній Польщі дають значну допомогу від народження дитини до її повноліття. Нам потрібно впроваджувати саме такий приклад, а не показово роздавати коробки матерям, де немає нічого потрібного. Діти – це основний скарб нації, наша основна цінність. Цей ресурс дасть можливість розвитку нашої держави. Якщо сьогодні ми не будемо створювати умови, підтримувати вагітних жінок, молоді сім’ї, то у нас не буде перспективи, – зазначив Михайло Головко.

Також нардеп зауважує, що для прийняття цього законопроекту зібралося так мало депутатів, тому, що їх хвилюють більше вибори, аніж майбутнє молодих сімей.

До слова, представники ВО «Свобода» запевнили, що голосуватимуть за закон, щоб в Україні збільшили допомогу на новонароджених дітей.