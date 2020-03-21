Володимир Зеленський має звільнити очільника Офісу Президента Андрія Єрмака через останні домовленості у Мінську, які ведуть до легалізації бандоформувань на сході України.

Про це у прямому ефірі телепередачі «Аргументи» на каналі «Тернопіль 1» заявив голова Тернопільської обласної організації ВО «Свобода» Олег Сиротюк.

– Останні домовленості у Мінську сколихнули добровольців, ветеранів російсько-української війни по всій Україні. Це була реакція свідомих громадян, патріотів нашої держави на інформацію, яка випадково стала публічною. Йдеться про те, що в Мінську керівник Офісу Президента підписав документи, котрі фактично ведуть до легалізації статусу так званих ЛНР, ДНР – самопроголошених терористичних республік на території нашої держави. Їм відводиться статус рівноправного партнера в переговорах. Що обурило суспільство? Перше: інформація була прихована від українців. Якби журналісти про це не дізналися, не оприлюднили, то ніхто б досі не знав. Друге: людина, яка не є державним службовцем, не складала присягу українському народу, має віртуальні повноваження патронатної служби підписала міжнародні документи, які ведуть до легалізації бандоформувань на сході України. Звичайно, це обурило суспільство. На наших очах за стіл переговорів як рівноправний партнер сядуть бойовики, які вбивали тисячі наших воїнів та цивільних громадян, – зазначив Олег Сиротюк.

За словами свободівця, останнім часом в Україні все перевернулося з ніг на голову – міжнародною політикою займаються особи, яким ця роль не відведена законом.

– Протест ветеранів та громадських організацій у Тернополі не стосувався місцевої влади. Це – питання до президента України, бо в його повноваження входить міжнародна політика. Якщо він санкціонував таку поведінку керівника Офісу Президента, то треба говорити про імпічмент глави держави. Якщо ж він цього не робив, то Єрмака має бути звільнено з посади. Документ, про який йдеться, може бути підписаний 25 березня в Мінську на переговорах. Якщо це відбудеться, треба ставити питання з приводу того, що президент працює не на український народ, а здає національні інтереси Кремлю і карлику, який вирішив там пожиттєво правити і вести війну проти нас, українців. У нашій державі все стало з ніг на голову. Міжнародною політикою займається не Міністерство закордонних справ, а просто довірені особи, помічники, радники на громадських засадах. Хто завгодно, тільки не ті, кому ця роль відведена згідно з Конституцією. 25 березня може настати кінець цієї влади. Якщо керівництво нашої держави буде йти на поступки Кремлю та зраджувати національні інтереси, Зеленський позбудеться крісла, – додав Олег Сиротюк.