Мер Тернополя Сергій Надал заявляє, що має план “Б” на випадок “блекауту” в місті.

Про це він сказав в інтерв’ю Українським Новинам.

Він зазначив, що для тернополян існує загроза того, що зимою в один момент може не стати світла, води, опалення.

“Ми живемо під час війни, тому все може бути. Якщо будуть знеструмлені ті об’єкти, які подають електрику в місто або навколо міста, то такий період може бути. Тому, ми до такого також готуємося”, – сказав мер.

За його словами, попри це влада має план “Б”.

“Так, звичайно (маємо план “б”). Ми визначили, які дії має робити водоканал, газовики, тепловики і енергетики. Ми готуємося до ситуації, коли не буде ні газу, ні світла. На цей випадок, критично необхідні об’єкти будуть працювати від генераторів. Тепло ми подамо за рахунок роботи котелень на альтернативному паливі. Стосовно подачі води, то ми маємо чудову систему, порівняно з іншими містами, так звану децентралізовану систему подачі води. У нас є мережа колонок-качалок, які розміщені по усьому місту, є бювети. Також ми відпрацювали систему підвезення води до місць проживання людей і визначили перелік об’єктів, де будуть розташовані місця масового проживання людей, у випадку якщо не буде ні тепла, ні газу – це школи та університети, де люди матимуть змогу жити стільки часу, скільки потрібно”, – зазначив очільник міста.

Він додав, що зараз вуличне світло подається потужністю до 50% і лише до 21:00, щоб мешканцям дістатися додому після роботи.

“Ми окремо відключили всі сітілайти, рекламу, вітрини, вивіски, оголошення. Більшість підприємців це добре сприйняли і зрозуміли, але для тих, хто забув або недочув, то у нас працюють мобільні бригади з представників муніципальної інспекції та Нацполіції, які регулярно щодня після 19:00 роблять об’їзди по місту, або реагують на ті сигнали, які отримують від тернополян. Часом такі випадки є, але їх небагато. Наприклад, на вихідних було 10 таких випадків і то, в більшості випадків, після першого дзвінка всі відключали освітлення”, – зауважив міський голова.

Надал вважає, що зима буде дуже важкою і шкодує, що багато хто цього не розуміє.

“Ті обстріли, які відбулися нещодавно, лише це підтверджують. Ворог чітко працює по об’єктах критичної інфраструктури та тепла. Давайте згадаємо Грузію, коли там була війна. Сценарій може повторитися”, – вважає він.