У холодну пору року українці масово хворіють на ГРВІ. Тяжкість стану в кожному окремому випадку залежить від імунної системи. У групі ризику знаходяться діти, люди похилого віку, вагітні і всі, хто страждає від хронічних захворювань (особливо небезпечні патології серцево-судинної системи, цукровий діабет, бронхіальна астма). Читайте далі, чи можна запобігти сезонній застуді і що для цього потрібно робити.

Правило 1. Дотримуйтесь гігієни

Рекомендація мити руки з милом видається вам банальною? Даремно. Дотримуючись гігієни, можна попередити розвиток бактеріальної та вірусної інфекцій. Прийшовши додому, не забувайте старанно мити руки з милом. Під час цієї простої процедури шкіра очищається не тільки від забруднень, а й від хвороботворних мікроорганізмів, які становлять небезпеку для здоров’я. Також не забувайте регулярно міняти рушники та дезінфікувати поверхні у будинку.

Порада: завжди носіть з собою антисептик для рук або серветки, що містять спирт.

Правило 2. Використовуйте оксолінову мазь перед виходом на вулицю

Цей доступний лікарський засіб має противірусний ефект. Він пригнічує вплив на організм наступних вірусів:

герпесу;

грипу;

аденовірусу.

Як використовувати оксолінову мазь для профілактики простудних захворювань? Дуже просто — достатньо наносити невелику кількість засобу на слизову носа. В аптеці 911 оксолінову мазь можна замовити з доставкою додому за вигідною ціною за тубу.

Правило 3. Дотримуйтесь відстані та уникайте місць скупчення людей

Хвора людина становить небезпеку здоровій. У місцях скупчення людей дуже просто підхопити інфекцію, адже вона передається повітряно-краплинним шляхом. Саме тому у небезпечний період краще утриматися від поїздок у громадському транспорті. Безпечна відстань — мінімум 1 метр. Носіть маску або респіратор. Це зменшить ризик зараження.

Чи відчуваєте появу симптомів застуди? Утримуйтеся від активності, дотримуйтесь постільного режиму та спостерігайте за станом. При погіршенні здоров’я негайно звертайтеся до лікаря. Тільки фахівець може поставити правильний діагноз на підставі результатів діагностики та огляду.

Важливо! Не чіпайте обличчя руками (особливо очі і область навколо рота). При кашлі та нежиті прикривайтеся серветкою.

Правило 4. Ведіть здоровий спосіб життя

Під цією фразою маються на увазі такі заходи:

Збалансуйте живлення. Забудьте про перекушування бутербродами. Фастфуд виступає джерелом калорій, трохи більше. Візьміть у звичку завжди мати при собі цільнозерновий батончик, кілька фруктів та пляшку води. Таке перекушування принесе користь організму і дозволить тимчасово забути про відчуття голоду. Щоденний раціон наповніть овочами (запеченими, вареними, свіжими), рибою, кашами, м’ясом, зеленню. Ведіть активний спосіб життя. Необов’язково займатись спортом, відвідувати фітнес-центр. На це багато людей не мають часу. Щоб бути активним, досить часто ходити та робити вранці зарядку. Частіше будьте на свіжому повітрі. Якщо місце роботи розташоване поруч із будинком, виходьте трохи раніше, щоб прогулятися. У вихідні дні проводьте час на природі.

Шкідливі звички складно поєднати зі здоровим способом життя, тому про куріння та часте вживання алкоголю краще забути. Токсичні речовини пригнічують роботу імунної системи та негативно впливають на всі внутрішні органи.

Правило 5. Бережіть себе, не переносіть хворобу на ногах

Фахівці не дарма рекомендують брати лікарняний у разі появи симптомів ГРВІ. Навіть застуду не можна переносити на ногах, адже в такому разі організм працює на зношування. До того ж, людина без медичної освіти не може визначити, яка у неї хвороба. Застуда, бактеріальні та вірусні інфекції лікуються по-різному. Кожна клінічна картина індивідуальна! На її підставі лікарі складають програму лікування. Бережіть себе, звертайтеся до лікаря, якщо піднялася температура, з’явилися біль у горлі, кашель, нежить. Попередьте розвиток захворювання та ускладнень!