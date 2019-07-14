Нам варто відкривати, пізнавати і знати Істину, тобто Господа.

На цьому наголосив Глава і Отець УГКЦ Блаженніший Святослав під час зустрічі з молоддю у Зарваниці у суботу, 13 липня.

Предстоятель переконаний, що до молоді повинна бути особлива увага: Церква мусить чути юних осіб.

«Українська молодь є найкращою! – звернувся Глава Церкви на початку зустрічі до молоді. – Мені було дуже приємно, що минулого року під час Папського синоду, присвяченого молоді, у Римі українська молодь поставила на перше місце Бога і родину, коли відповідала на запитання, що для неї є найважливіше… Мені відразу пригадуються слова з Євангелія: Шукайте наперед Царства Небесного і його справедливості, а решта все вам додасться. Я хочу подякувати вам, що ви шукаєте те, що найважливіше, що хочете бути справжніми людьми».

Згодом Глава УГКЦ говорив до молоді про правду.

Блаженніший Святослав згадав про момент зі Святого Писання, коли Син Божий був на суді перед Пилатом: «Істина – це не є “щось”, а “хтось”, тобто Ісус Христос… У світі мало хто зараз шукає правди, бо сучасний світ є світом постправди. Ми це розуміємо, бо Україна прагне, щоб її правду знав світ, і стикаємося зі стіною байдужості».

Духовний лідер греко-католиків зауважив, що тепер ми переживаємо передвиборчий період і «Україну полонина неправда».

«Цьогоріч ми відзначаємо 30-річчя виходу з підпілля УГКЦ. Наші попередники доводять, що за правду потрібно боротися. Ба більше, терпіти переслідування за неї і навіть померти. Адже той, хто не знає правди, – живе в темряві. Тож бути християнином – означає бути учнем і свідком правди… Кожен з нас у своєму сумлінні покликаний шукати правду – це зміст християнського життя».

За словами архиєрея, світ обов’язково буде випробовувати нас щодо того, якими ми є християнами.

«Хочу вам побажати, щоб ніхто вас не обдурив. Бо якщо ви будете вміти розрізняти правду від брехні, то жоден брехливий політик не отримає вашого голосу… Будьте учнями правди і її свідками. Ніколи не соромтеся її засвідчити і побачите, що всі ми разом будемо справжніми», – підкреслив Блаженніший Святослав.

Відтак відбулася друга частина зустрічі з молоддю у Завраниці: відповіді на питання молоді.

Нагадаємо, 13-14 липня проходить цьогорічна Загальнонаціональна проща до Марійського духовного центру «Зарваниця». Традиційно у перший день прощі відбувається зустріч з молоддю і багатотисячний похід зі свічками від парафіяльної церкви до чудотворного місця, де єпископи, священники та миряни молитимуться Молебень до Богородиці та проситимуть у Матері Божої заступництва для нашого народу та миру для України.

У неділю, 14 липня, центральною подією прощі є Архиєрейська Божественна Літургія, яку очолить Блаженніший Святослав.