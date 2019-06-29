«Афоризм – це оригінальна закінчена думка, висловлена і записана в лаконічній текстовій формі, і яка потім неодноразово відтворюється іншими людьми» (Вікіпедія)
“Літо – це коли верхній одяг більше схожий на спідню білизну”
Тернопіль – не Ніцца і не Амстердам, але ця мода дійшла і до нас
“Народ проклинає владу, а електорат чомусь за неї голосує”
А справді, чому?
“Якщо б вибори могли щось змінити, їх заборонили б”
Україна до цього, мабуть, додумалася б однією з перших
“Головне під час виборчої кампанії – не говорити нічого такого, що може запам’ятатися”
А навіть якщо й запам’ятається, то що з того? Хтось тебе відкличе?
“Народ, який може бути врятований лише однією людиною, заслуговує лише батога”
Аргумент для прибічників “сильної руки”?
“Марні закони послаблюють силу корисних”
А як же їх, клятих, розрізнити?
“Всі люди – тварини, а їхні правителі – це тварини, яких не тримають на припоні“
Жорстко. Навіть принизливо. Але – справедливо. Особливо в наших умовах.
“Партійність – це безумство багатьох задля вигоди декотрих”
Цікаво, скільки в нас зараз божевілень?
“В цьому світі неминучі лише смерть і податки”
У країнах з потужною “тіньовою” економікою ця максима справджується лише наполовину
“Як би ми не старалися, а мухи влітку все одно будуть”
І сітки на вікнах не допомагають – сьогодні вже кількох вполював
Ігор Дуда