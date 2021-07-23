Морозильна камера не належить до техніки першої необхідності, але її наявність на кухні суттєво полегшує життя. Вона потрібна для довготривалого зберігання їстівних припасів у великих кількостях. Завдяки морозилці навіть ті продукти, які схильні швидко псуватися, залишаються придатними до вживання дуже довго.

Обрати слушну модель морозилки для домашньої кухні не так вже й складно. Головне, щоб вона відповідала п’яти важливим вимогам.

Надійний виробник

Звичайно, логотип на дверцятах або фронтальній панелі морозилки не впливає на зручність експлуатації. Однак, від бренду залежить якість комплектації, а також надійність та довговічність. Щоб не помилитися, варто обирати продукцію тих марок, які зарекомендували себе з найкращого боку.

хороший варіант у бюджетному сегменті — доступна тут https://www.moyo.ua/bt/kbt/morozilniki/beko/ морозилка Беко; якщо потрібен великий корисний об’єм за мінімальну ціну, доцільно звернути увагу на морозилки Снайге; середню цінову категорію гідно представляють морозильні камери від словенського виробника Gorenje; виправдана висока вартість — у преміальних моделей Бош, Самсунг та Електролюкс.

Тип

Є морозильні шафи, а є — морозильні скрині. Перші виглядають як звичайні холодильники європейського типу. Другі мають зовсім інший дизайн. Усі звикли бачити скрині у супермаркетах (наприклад, у відділах з напівфабрикатами), але вони чудово підходять також для експлуатації вдома.

Головні переваги морозильників, виконаних у форматі шаф, — компактність та зручне розташування дверцят.

Плюси моделей-скринь:

економічність,

зручне зонування внутрішнього простору,

легкий доступ до відділень,

місткість.

Достатній корисний об’єм

Для середньостатистичної родини без особливих потреб цілком достатньо морозильної камери середньої місткості — до 150-200 літрів.

Якщо ж зберігати необхідно не тільки харчі, а й, наприклад, багато льоду для коктейлів, краще обрати модель на 200-250 літрів.

Фермерам, садівникам та власникам великих городів може знадобитися морозилка на 300 або навіть 400 літрів.

Наявність системи Ноу Фрост

Користувачам, готовим до ручного розморожування, сміливо можна обирати бюджетніші моделі без Ноу Фрост. Зазвичай, вони вміщують більше їжі, ніж морозильники з захистом від інею на стінках.

Пристрої No Frost — оптимальне рішення для людей, не готових витрачати час на самостійне розмороження. Ще один зручний варіант — моделі з мінімальним утворенням інею (Low Frost). Полій на їхніх стінках накопичується повільно, тому розморожувати та мити їх потрібно нечасто.

Кількість відділень

Для однотипних їстівних заготівель підійде морозилка з одним відділенням. Якщо ж заморозити потрібно декілька абсолютно різних видів їжі, краще обрати камеру, розділену на зони всередині. Це дозволить дотримуватися правил товарного сусідства. Наприклад, для м’яса, риби та похідних продуктів вистачить 2 або 3 відділень у морозилці. Камеру на 5-7 зон доцільно купити для городини, фруктів і ягід, домашнього дитячого харчування, льоду та інших припасів. Наостанок перед купівлею варто оцінити середні показники енергоспоживання. Вони низькі, якщо клас енергоефективності високий. Тобто, найдешевше обходиться експлуатація морозильних камер класу А ++.