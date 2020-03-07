Сьоме та восьме березня в Україні очікується і холодним, і теплим, і з дощами, і з квітневим сонцем, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Атмосферний фронт зумовить у західному регіоні дощову погоду, тож жителям краю рядять не забувати парасолі.

Температура повітря на Тернопільщині коливатиметься від п’яти до одинадцяти градусів тепла. Дошкулятиме також поривчастий вітер.

«Дощі можливі у західних областях. Надвечір можуть гримнути навіть грози. Температура повітря найнижчою очікується у західних областях: +5+11 градусів, високо в Карпатах, можливо, й до нуля, саме тому там можливий мокрий сніг. Вітер завіватиме з півдня, поривчастий, але без перебільшених ламань гілок і валянь білбордів, веселий березневий вітер. А ось 8-го березня набіжать хмари, прийде атмосферний фронт і похолодає – сірі дощі й близько +8+10 градусів. Шевченківськими днями, 9-10 березня, в Україні дощів майже не буде, температурний розподіл втримається у недільних межах, тобто, прохолодно на Заході», – пояснює Наталка Діденко.

Отже, День Весни на Тернопільщині буде порівняно прохолодним. За попередніми прогнозами, на початку наступного тижня яскравого сонця і тепла чекати марно. Більш високі температурні показники передбачають у другій половині березня.

Софія Романська