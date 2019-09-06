Попри завершення календарного літа, холоди не поспішають до західного регіону України.

За попередніми прогнозами синоптиків, перша половина вересня буде відносно теплою. Втім, нічні температурні показники знижуватимуться і нагадуватимуть про швидкий прихід холодів.

Упродовж доби погода радуватиме жителів краю помірним теплом. Вдень температурні показники місцями сягатимуть 25 градусів вище нуля. Обійдеться без опадів, лише подекуди спостерігатимуться незначні пориви вітру, – повідомляє обласний гідрометеоцентр.

«По області і Тернополю буде хмарно з проясненнями. До кінця доби обійдеться без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – 21-23 з позначкою плюс, місцями стовпчики термометрів підвищуватимуться до 25 градусів тепла».

За попередніми прогнозами Укргідрометеоцентру, упродовж тижня у західному регіоні спостерігатиметься стабільна тепла погода. Навіть ймовірна тенденція підвищення температурних показників. Відтак жителі краю ще зможуть насолодитися теплом.

Софія Романська