Якою буде погода на Тернопільщині у святкові вихідні

Прохолодна похмура погода охопить Тернопільщину цими днями. За прогнозами синоптиків, у регіоні поки обійдеться без опадів. А температурні показники вдень коливатимуться від 23 до 25 градусів тепла.

Цими днями погоду у краї зумовлюватиме антициклон. Відтак метеорологічна ситуація буде сприятливою.

“20-го серпня опади малоймовірні — антициклон Fridoline старається. Температура повітря в п’ятницю на Заході передбачається на рівні +21 +26 градусів. 24-го серпня, на День Незалежності вдень та ввечері ймовірні періодичні короткочасні грозові дощі”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми пронозами Укргідрометеоцентру, на Тернопільщині спостерігатиметься мінлива погода. Можливі різкі перепади від тепла до холоду. Місцями випадатимуть сильні дощі та грози, під час опадів відчутно знижуватимуться температурні показники. Погода все частіше нагадуватиме швидкий прихід осені.