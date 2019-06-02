Більш теплу і суху погоду передбачають метеорологи на Тернопільщині вже першої декади червня.

За прогнозами синоптиків, в регіоні поступово підвищуватимуться температурні показники, а дощі рідшатимуть. Втім, наразі опади із Західною Україною не прощаються.

Упродовж доби ймовірність дощів залишатиметься високою, – повідомила синоптик Наталка Діденко. Подекуди пройдуть сильні грози. Стовпчики термометрів вдень підвищуватимуться до двадцяти двох – двадцяти чотирьох градусів вище нуля.

За попередніми прогнозами обласного гідрометеоцентру, з четвертого червня погода на Тернопільщині дещо стабілізується. Зокрема, в регіоні поменшає опадів, а середньодобова температура помітно підвищуватиметься, що характерно для літніх кліматичних норм.

За словами метеорологів, температурні показники травня залишалися нижчими кліматичної норми, а кількість опадів у рази її перевищувала.

Яким буде літо, метеорологи поки прогнозувати не беруться. Щодо червня, то погодні умови на Тернопільщині характеризуватимуться мінливістю.

Софія Романська