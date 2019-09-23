Тиждень на Тернопільщині розпочнеться з приємним осіннім теплом. Стовпчики термометрів вдень коливатимуться від 18 до 23 градусів вище нуля. У західному регіоні обійдеться без дощів.

Цими днями погода на Тернопільщині сприятиме прогулянкам, а ближче до кінця тижня похолоднішає і задощить. «Понеділок в Україні буде сухим і сонячним», – повідомила синоптик Наталка Діденко. Відтак жителі краю наразі можуть насолоджуватися золотою осінню. «Температура повітря 23 вересня розбіжиться хто куди. А от на Заході буде просто розкіш, +18+23 градуси. Якраз час без парасолі, сумки швидше ходити чи бігати у легкому взутті», – зазначає Наталка Діденко.

Найближчими днями опадів не передбачають, а от від середини тижня на Тернопільщині ймовірні дощі. Разом з опадами знизиться температура повітря.

За попередніми прогнозами синоптиків, вересень завершиться прохолодного погодою. Втім, теплі осінні дні ще попереду.

Софія Романська