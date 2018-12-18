Якою буде погода на Тернопільщині після Миколая

18/12/2018 Розмір тексту:

Після снігопадів на Тернопільщину навідаються морози. В регіоні очікують вплив антициклону, відтак уже з 18-го грудня в області передбачать суттєве зниження температурних показників.

«Тиждень Миколая очікується в Україні морозним», – зазначила синоптик Наталка Діденко.

«Найближчої ночі температура повітря становитиме -5 -9 градусів, на північному сході до -10 -13 градусів. На Півдні та в західних областях від 3 морозу до 1 тепла. На дорогах ожеледиця. Сніг та мокрий сніг пройдуть лише в західних областях».

Після свята Миколая очікують більш морозяну і суху погоду. За словами метеорологів, в усіх регіонах України лютуватиме антициклон північного походження. Проте на заході й далі підсипатиме снігом.

Як повідомила синоптик Оксана Софінська, 18-го грудня збережуться складні погодні умови зі снігом і ожеледицею.

Софія Романська