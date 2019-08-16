Наступний тиждень обіцяє бути в Україні переважно сухим, – повідомила синоптик Наталка Діденко. Хоча сильної спеки не передбачають, втім, температурні показники підвищаться, а опади порідшають.

А щодо цих вихідних, то на заході буде прохолодно, локально можливі дощі.

Наступного тижня значна частина території України належатиме малохмарній сонячній погоді, – розповідає Наталка Діденко.

«Температура повітря підвищиться, але сильної спеки не передбачається. Протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться в межах +25 +30 градусів. У середині тижня лише на півдні та у центральних областях буде спекотніше. Чим менше лишається літа, тим більше будемо цінувати кожен його день, не зважаючи ані на політичну, ані на синоптичну ситуацію».

Софія Романська