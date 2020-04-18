Сильний вітер до Великодня стихне на Тернопільщині, – повідомила синоптик Наталка Діденко. Обійдеться без опадів, а денні температурні показники коливатимуться від 11 до 16 градусів тепла.

Цими днями у західному регіоні спостерігатиметься суха мінлива погода. Стабільного весняного тепла поки чекати марно. Не за горами чергова хвиля похолодання з опадами, – зазначає Наталка Діденко.

“Напрямок вітру із західного та північно-західного, який зараз не дуже для нас сприятливий, поміняється орієнтовно аж з 26-27 квітня, на південно-західний. У суботу вітер буде помірним, поривчастим, тобто, не тихим, але й не штормовим. У неділю, на Великдень, вітер, на щастя, стихне. Напрямок залишається західний, північно-західний. У понеділок, 20-го квітня, очікується посилення вітру до штормових поривів, 21-22 квітня рвучкий сильний вітер утримається. 18 квітня та на Великдень очікується суха погода. Температура повітря: вночі +1+6 градусів, вдень +11 +16 градусів. Ще треба почекати 5-6 днів, щоб помінявся вітер, а дощів побільшає навіть з понеділка”.

Отже, після Великодня на Тернопільщину повернуться дощі. Вони принесуть невелике похолодання.

Софія Романська