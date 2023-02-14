Якою буде погода на Тернопільщині на Стрітення

15 лютого погоду на Тернопільщині визначатиме північно-східна периферія антициклону з центром над Балканами.

За прогнозами синоптиків, у краї очікуються перепади температурних показників від 4 градусів морозу вночі до 5 градусів тепла вдень.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, на Тернопільщині буде хмарно з проясненнями. На дорогах утворюватиметься ожеледиця, вітер буде північно-західним, 7 – 12 м/с. Температура коливатиметься вночі від 4º морозу до 1º тепла, вдень 0 – 5º тепла.

«Стрітення буде в Україні строкатим, з різною погодою. У західній частині навіть буде сонечко, вітер північних напрямків, помірний. Температура повітря впродовж дня коливатиметься в межах +1 +5 градусів. Прогностичні неофіційні ознаки кажуть: якщо на Стрітення відлига, то цілком ще ймовірні подальші морози. Ну, ми це й так знаємо – щовесни спостерігаємо», – каже синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, місцями в області пройдуть дощі. Через морози утворюватиметься ожеледиця. Відтак у краї оголосили штормове попередження – І рівень небезпечності.