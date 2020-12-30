П’ятнадцять років поспіль у церкві святого апостола Петра у Тернополі встановлюють найбільшу шопку в Україні. Її ширина – 40 метрів, а висота – 20.

Особливістю францисканського вертепу є велика кількість різноманітних фігур людей і тварин, будиночків, рухомих елементів. Є там біблійні персонажі, фігури пастушків, ангелів, українців у народних вбраннях, тварин, корабель, поїзд, замок, млин тощо. Зараз у храмі триває монтаж монументальної споруди.

Якою буде шопка цього року розповів працівник парафії святого апостола Петра отець Пантелеймон Заяць.

– Цього року вирішили зробити шопку трохи вужчою, – каже францисканець. – Висота буде такою ж, як і раніше – більше 20-ти метрів, а ширина – метрів тридцять. Також буде менше рухомих елементів, ми її по-новому переосмислили і це буде сюрприз для відвідувачів. Традиційно, центральною є композиція з немовлятком Ісусом, Марією та Йосифом. Зліва будуть святі Франциск, Антоній і Клара, справа – святі греко-католицької церкви: Йосиф Сліпий, митрополит Андрей Шептицький, княгиня Ольга та князь Володимир. За ними, як і раніше, розгорнеться пейзаж з різними персонажами та рухомими об’єктами.

У різні роки вертеп доповнювали ще й живністю: фазанами, кроликами, рибками. Чи будуть живі тварини цього року вирішать у процесі роботи над шопкою. А завершать її монтаж перед Різдвом. Відвідати церкву та оглянути найоригінальнішу шопку можна буде до 15 лютого 2020 року.

Фото із сайту храму