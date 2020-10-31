Вихідними на Тернопільщині дощитиме. За прогнозами обласного гідрометеоцентру, знизяться і температурні показники. Вдень стовпчики термометрів підвищуватимуться лише до десяти градусів тепла.

Мінлива хмарність з проясненнями, зниження температурних показників, підвищений рівень вологості, висока ймовірність дощів, – такі погодні умови передбачають на Тернопільщині цими днями. Як повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків, протягом доби в області дощитиме. «Субота по області та у Тернополі буде дощовою. Вітер північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла».

За попередніми прогнозами Укргідрометеоцентру, у неділю погодні умови у нашому краї дещо стабілізуються. Втім, густі тумани погіршуватимуть видимість та ускладнюватимуть ситуацію на автошляхах. Щодо наступного тижня, то в нашому регіоні зберігатиметься тенденція щодо зниження температурних показників. Опади теж почастішають і додаватимуть відчуття холоду.