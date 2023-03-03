Вихідними на Тернопільщині передбачають мінливу погоду.

За прогнозами синоптиків, у суботу посилиться вітер до штормових поривів. Температура повітря коливатиметься від незначного мінуса до плюса. У неділю випадатиме сніг.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, у краї переважатиме антициклональний характер погоди. Втім, у суботу ввечері синоптична ситуація зміниться.

«Тернопільщина перейде під вплив атмосферних фронтів від циклонічної системи над Скандинавією. У неділю та на початку нового тижня очікуються невеликі опади переважно у вигляді снігу та мокрого снігу. 4 березня буде хмарно з проясненнями. Обійдеться без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах буде ожеледиця, вітер західний, 7 – 12 м/с, вранці та вдень пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі від 4º морозу до 1º тепла, вдень 4 – 9º тепла».

За попередніми прогнозами, на початку наступного тижня штормовий вітер зберігатиметься, а температура повітря коливатиметься від 5º морозу вночі до 5º тепла вдень.