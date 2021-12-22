22 грудня – День зимового сонцестояння. За прогнозами синоптиків, погода цього дня буде морозяною. Вночі позначки термометрів опускатимуться до 10 градусів нижче нуля. Вдень також зберігатиметься мінусова температура повітря.

До західного регіону зайшло арктичне повітря. Відтак найближчими днями зберігатиметься холоднеча.

«Арктичне повітря міцно вчепиться за всю нашу територію. Вкупі із ожеледицею. Найближчої ночі температура повітря становитиме -8-14 градусів. Вдень стовпчики термометрів коливатимуться в межах 1-5 градусів морозу. На дорогах утворюватиметься ожеледиця. Холоду та сліз щокам додаватиме північно-західний вітер, який часом буде рвучким. Снігу серйозного не видно поки, бо ж – антициклон, так, може часом десь якийсь політає трохи. Морозне арктичне повітря протримається в Україні до п’ятниці, потім градуси поповзуть угору, вихідними – аж до відлиги та навіть невеликих “плюсів”. Потепління прийде з мокрим снігом і дощем», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, холодна морозяна погода на Тернопільщині протримається майже до кінця тижня. А вихідними слід очікувати потепління.