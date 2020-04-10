Атмосферний фронт, який приніс в Україну невелике похолодання, завтра майже залишить нашу територію, – повідомила синоптик Наталка Діденко. Відтак на вихідних очікується мінлива, але порівняно тепла погода.

Цими днями погода дивуватиме різкими змінами, а також дошкулятиме сильний вітер. Такі умови впливатимуть на самопочуття метеозалежних людей, – каже Наталка Діденко. За її словами, у другій декаді квітня погода буде досить мінливою.

«Температура повітря 11-го квітня коливатиметься на рівні: +10 +15 градусів. Суботній північно-західний поривчастий вітер зміниться у неділю південно-західним. На Вербну неділю в усіх областях України опадів не очікується, температура повітря трохи підвищиться. У понеділок нещодавнє тепло знову відновиться, прогріємося до +15 +20 градусів. Але – лише на один день. Бо – увага: у вівторок, середу, 14 -15-го квітня, в Україні очікується різка зміна погоди, нічні температурні показники знижуватимуться до нуля».

Отже, ховати теплий одяг поки рано. Оскільки попереду ймовірні холодні дні.

Софія Романська