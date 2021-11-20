Якої погоди чекати цими вихідними на Тернопільщині

Вихідними на Тернопільщині передбачають складні погодні умови.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, в області дощитиме, місцями можливий мокрий сніг, також дошкулятиме сильний поривчастий вітер.

Погоду у західному регіоні зумовлює циклон. Через його вплив у краї відчутно похолоднішало. Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, вихідними передбачається похмура погода з проясненнями, вночі можливий мокрий сніг, вдень спостерігатиметься дощ. Вітер південно-західний – 7-12 метрів за секунду.

«Температура повітря після холодної ночі вдень трохи підвищиться, передбачається +2 +8 градусів. Вихідними ще потепліє на кілька градусів. Проте атмосфера буде нестійкою, повітря вологим, з опадами, вітер – рвучким. З понеділка-вівторка знову похолодає, а ближче до наступних вихідних частково потеплішає», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, вихідними на Тернопільщині буде холоднеча. Відтак жителям краю радять готувати теплий одяг.